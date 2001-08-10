Корсаковские полицейские изобличили местного жителя в краже документов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В конце октября в ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило сообщение от 50-летней местной жительницы. Она сообщила о том, что неизвестное лицо в период с 29 сентября по 31 октября из бардачка её микроавтобуса похитило документы: ПТС и страховой полис, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.325 УК РФ (похищение или повреждение паспорта гражданина или другого важного личного документа).

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к содеянному 52-летнего местного жителя.

Как установлено, между подозреваемым и супругом заявительницы тянется давний конфликт, на почве которого мужчина ранее проколол колеса на автомобиле, и путем повреждения замком попал в автомобиль. По факту повреждения имущества было выделено уголовное дело в отдельное производство. Похищенные документы он выбросил за ненадобностью.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.