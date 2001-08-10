В Аниве инспекторы ДПС изъяли у водителя поддельное удостоверение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России по Анивскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего гражданина, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что ночью 5 февраля в районе села Успенское Анивского района, был остановлен автомобиль под управлением указанного мужчины.

Во время проверки документов водитель предъявил инспекторам ДПС ГДПС ОГИБДД водительское удостоверение иностранного государства с признаками подделки. Инспектор изъял бланк, который был отправлен на исследование.

Проведенная экспертиза показала, что водительское удостоверение не соответствует оригинальным образцам и изготовлено способом цветной струйной печати.

Таким образом, в действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ – использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права.