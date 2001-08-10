Сахалинские полицейские вышли на след дачного вора, который уже сидит в СИЗО за другие преступления
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Анивскому городскому округу установили причастность ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 18-летнего жителя областного центра к двум кражам с дачных домов на территории Анивского района, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
Очередной эпизод его противоправной деятельности произошёл в конце августа, когда сахалинец приехал в гости к своему товарищу и с ночевкой остался у друга на даче.
Ночью он пошел прогуляться по территории СНТ, расположенном в селе Троицкое, где, разбив окно, проник в один из домов. Оттуда он вынес телевизор, электроплиту и перфоратор. Сумма ущерба составила 37500 рублей.
Далее он проник через окно в другой дом, откуда похитил различное имущество на 10 тысяч рублей. Украденное он припрятал и утром вывез в областной центр, где и реализовал.
В последующем, проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, оперативники вышли на след фигуранта. В настоящее время он находится в СИЗО, за совершенную в минувшем году серию имущественных преступлений на территории Южно-Сахалинска.
Расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба, продолжается.
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