Тихоокеанское
информационное агентство
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10:15, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Стародубском сгорел гараж с автомобилем внутри

В Стародубском сгорел гараж с автомобилем внутри

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 февраля в 01.02 в диспетчерскую Долинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Стародубское, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Пожарные прибыли на место в 01.12. К этому моменту открытым пламенем горел деревянный гараж по всей площади 40 квадратных метров.

Пожар локализовали в 01.49, а в 03.48 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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