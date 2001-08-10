Сахалинец решил заняться распространением наркотиков, но не успел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области при содействии сотрудников уголовного розыска Корсаковского ОМВД задержан 38-летний житель Корсакова, подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств синтетического происхождения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Ранее оперативникам поступила информация, что вышеуказанный гражданин планировал распространять в райцентре заинтересованным лицам запрещенные к обороту вещества.

В ходе последовавших оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. При обследовании его жилища, сотрудники полиции обнаружили свертки, которые уже были готовы к реализации. Проведенная экспертиза установила, что в них содержалось наркотическое средство синтетического происхождения – №-метилэфедрон. Это сильнодействующий наркотик, вызывающий острое привыкание и необратимые последствия для здоровья и психики человека уже с первого употребления. Всего оперативники изъяли около 3,9 грамм наркотика.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «г» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам).

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ – основания для задержания подозреваемого.