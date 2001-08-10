Сахалинец решил заняться распространением наркотиков, но не успел
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области при содействии сотрудников уголовного розыска Корсаковского ОМВД задержан 38-летний житель Корсакова, подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств синтетического происхождения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Ранее оперативникам поступила информация, что вышеуказанный гражданин планировал распространять в райцентре заинтересованным лицам запрещенные к обороту вещества.
В ходе последовавших оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. При обследовании его жилища, сотрудники полиции обнаружили свертки, которые уже были готовы к реализации. Проведенная экспертиза установила, что в них содержалось наркотическое средство синтетического происхождения – №-метилэфедрон. Это сильнодействующий наркотик, вызывающий острое привыкание и необратимые последствия для здоровья и психики человека уже с первого употребления. Всего оперативники изъяли около 3,9 грамм наркотика.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «г» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам).
В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ – основания для задержания подозреваемого.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:05 Сегодня Сахалинские энергетики презентовали книгу РусГидро для детей
09:56 Сегодня Поронайские пожарные потушили гаражи
09:22 Сегодня "Грин Агро-Сахалин" присоединилась к национальному проекту
09:03 Сегодня Во Владивостоке оторвало льдину со школьниками
10:23 8 Февраля Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
10:59 9 Февраля Региональный центр развития промышленности окажет финансовую поддержку сахалинским и курильским предпринимателям
09:11 9 Февраля Объем ипотечных кредитов на Сахалине и Курилах за год вырос на 51,4%
17:02 8 Февраля В Поронайском районе продолжается благотворительная акция по раздаче наваги
10:51 29 Января Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог
15:33 23 Января В магазины Южно-Сахалинска организован дополнительный подвоз продуктов
10:47 17 Января Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с президентом России Владимиром Путиным
16:52 23 Января Сахалинцы за январь получат новую форму квитанций с услугой "обращение с ТКО"
Выбор редакции
- 16:16 Сегодня В Южно-Сахалинске прошел фестиваль "Восточный Новый год"
- 10:48 Вчера В сахалинской библиотеке презентовали литературный сборник "Голос юности"
- 14:39 13 Февраля Восемь территорий предложат южносахалинцам в рамках рейтингового голосования благоустройства общественных пространств
- 11:04 13 Февраля Днем 13 февраля на расчистку Южно-Сахалинска вышли 164 единицы техники
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?