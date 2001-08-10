Тихоокеанское
информационное агентство
15 Февраля 2024
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13:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке руководителя сельского МУПа обвинили в крупном мошенничестве

На Камчатке руководителя сельского МУПа обвинили в крупном мошенничестве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи СКР завершили уголовное дело 39-летнего бывшего директора МУП «Бытсервис» в селе Эссо Быстринского района. Экс-руководителя обвиняют в мошенничестве почти на миллион рублей, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета России.

Бывшего директора обвиняют по части 3 статьи 159 УК РФ ((мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

«Следствием установлено, что директор муниципального предприятия, расположенного в селе Эссо Быстринского района, в ходе выполнения в 2022 году работ по договору подряда, финансируемого за счет средств администрации района, используя свое служебное положение, предъявил заказчику недостоверные сведения о стоимости выполненных работ, на основании которых произведены расчеты. В результате его действий администрации Быстринского района причинен материальных ущерб на сумму свыше 980 тысяч рублей», – рассказали в управлении.

Там отметили, что для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества следствием наложен арест на два автомобиля обвиняемого.

В СКР добавили, что преступление выявлено и расследовано при оперативном сопровождении сотрудников краевого управления ФСБ России.

По статье 159 экс-руководителю грозит от штрафа в 100 тысяч рублей до лишения свободы на шесть лет.

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