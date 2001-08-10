На Камчатке руководителя сельского МУПа обвинили в крупном мошенничестве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следователи СКР завершили уголовное дело 39-летнего бывшего директора МУП «Бытсервис» в селе Эссо Быстринского района. Экс-руководителя обвиняют в мошенничестве почти на миллион рублей, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета России.
Бывшего директора обвиняют по части 3 статьи 159 УК РФ ((мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).
«Следствием установлено, что директор муниципального предприятия, расположенного в селе Эссо Быстринского района, в ходе выполнения в 2022 году работ по договору подряда, финансируемого за счет средств администрации района, используя свое служебное положение, предъявил заказчику недостоверные сведения о стоимости выполненных работ, на основании которых произведены расчеты. В результате его действий администрации Быстринского района причинен материальных ущерб на сумму свыше 980 тысяч рублей», – рассказали в управлении.
Там отметили, что для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества следствием наложен арест на два автомобиля обвиняемого.
В СКР добавили, что преступление выявлено и расследовано при оперативном сопровождении сотрудников краевого управления ФСБ России.
По статье 159 экс-руководителю грозит от штрафа в 100 тысяч рублей до лишения свободы на шесть лет.
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