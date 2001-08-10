Во Владивостоке оторвало льдину со школьниками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: Newsbox24.tv

Группу школьников оторвало на льдине в акватории Спортивной гавани во Владивостоке. На место выехали сотрудники Владивостокская городская поисково-спасательная служба и заместитель главы города Дмитрий Свитайло, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, им поступило сообщение о нахождении группы школьников на льдине в акватории Спортивной гавани. На место происшествия направлена ВГПСС

На видео пятеро подростков прогуливаются по льду. От берега их отделяет приличная полоса воды. Замерзшими и испуганными школьники не выглядят.

Когда спасатели прибыли на место, детей на льдине уже не было. Видимо, смогли добраться до берега самостоятельно. Далее спасатели направились на Первую речку. Там, в районе мыса Чумака, льдину с рыбаками оторвало и унесло в море.