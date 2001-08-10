Во Владивостоке оторвало лед с рыбаками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Несколько рыбаков отрезало от большой земли во Владивостоке. Очевидцы рассказывают, что мужчины с риском для жизни стараются вернуться на берег, перепрыгивая через опасные трещины, которых становится все больше, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Telegram-канал Инцидент Владивосток.

«Лед трескается лед прямо сейчас в Амурском заливе в районе Моргородка, Татарки. Уже есть рыбаки, которых отрезало от берега, и они пытаются выбраться, перепрыгивая через трещины», - говорят очевидцы.

Также по информации приморцев, справа от Коврижки ушел под лед очередной автомобиль рыбака. К счастью, водитель успел покинуть транспортное средство.

Несколько часов назад рыбаков предупреждали, что огромные трещины покрыли лед в окрестностях Владивостока.