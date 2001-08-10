Сахалинец попался на воровстве, когда вернулся на место преступления
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что заявитель приобрел для работы электроинструменты, общей стоимостью 65 тысяч рублей. С августа 2023 года он начал работать на одном из строительных объектов в райцентре. Там же он временно проживал в хозяйственном помещении.
23 декабря, находясь на стройке, потерпевший увидел, что из его подсобки выходит неизвестный ему гражданин с его имуществом в руках. Он задержал мужчину и позвал охранников. В ходе осмотра потерпевший обнаружил, что пропали также и другие принадлежащие ему инструменты, которых при себе у задержанного не было. Для разбирательства на место прибыли сотрудники полиции.
Выяснилось, что фигурант, пока его никто не видел, незаконно проник через незапертую входную дверь в вышеуказанное хозяйственное помещение, откуда похитил электрический заклепочник и перфоратор, общей стоимостью 18000 рублей. Спустя время он снова вернулся на место преступления, откуда попытался вынести остальные инструменты на 35 500 рублей, но был вовремя замечен заявителем.
Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину.
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