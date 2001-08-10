Сахалинец пришел в гости к знакомому, а когда тот уснул, угнал его автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 января в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от местного жителя о том, что ночью со двора дома, расположенного по улице Украинской был похищен минивэн. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области, накануне к потерпевшему в гости пришел его знакомый, который ранее проживал неподалеку, в этом же районе. Мужчины вместе распивали спиртные напитки, а когда хозяин квартиры уснул, его гость без спроса взял ключи от транспортного средства и поехал на нём кататься. Стоит отметить то, что фигурант ранее уже был неоднократно судим, в том числе дважды за угоны.

Через некоторое время оперативники нашли транспортное средство, который злоумышленник спрятал за многоквартирным домом, где проживает его знакомая, а затем разыскали и задержали его самого.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража), которое будет переквалифицировано на статью 166 УК РФ. В отношении 40-летнего гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.