Сахалинец пришел в гости к знакомому, а когда тот уснул, угнал его автомобиль
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
17 января в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от местного жителя о том, что ночью со двора дома, расположенного по улице Украинской был похищен минивэн. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Как выяснили сотрудники уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области, накануне к потерпевшему в гости пришел его знакомый, который ранее проживал неподалеку, в этом же районе. Мужчины вместе распивали спиртные напитки, а когда хозяин квартиры уснул, его гость без спроса взял ключи от транспортного средства и поехал на нём кататься. Стоит отметить то, что фигурант ранее уже был неоднократно судим, в том числе дважды за угоны.
Через некоторое время оперативники нашли транспортное средство, который злоумышленник спрятал за многоквартирным домом, где проживает его знакомая, а затем разыскали и задержали его самого.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража), которое будет переквалифицировано на статью 166 УК РФ. В отношении 40-летнего гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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