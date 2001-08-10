В Благовещенске грабитель потерял паспорт на месте преступления
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Благовещенске грабителя нашли по паспорту. Мужчина потерял документ на месте преступления, пишет ИА "Порт Амур".
Как сообщает УМВД России по Амурской области, в дежурную часть обратилась горожанка, которая лишилась телефона. Благовещенка рассказала, что общежитии к ней подошел мужчина и попросил мобильник, чтобы позвонить. Но как только средство связи оказалось в его руках, он убежал, не заметив, как из кармана выпал его паспорт. Документ амурчанка передала полицейским.
«Стражи правопорядка установили место проживания данного гражданина. Во время поквартирного обхода один из оперативников увидел в окно, как из магазина, расположенного поблизости, выбегает молодой человек с двумя бутылками алкогольной продукции. Полицейского насторожило, что парень перебегал дорогу в неположенном месте на красный сигнал светофора. Сотрудник уголовного розыска незамедлительно начал преследование амурчанина и задержал его. Выяснилось, что 26-летний молодой человек действительно только что похитил алкогольную продукцию из торговой точки. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в ведомстве.
Подозреваемого в хищении телефона также задержали. Им оказался неоднократно судимый за кражи и грабежи местный житель, 1978 года рождения.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела.
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