На Сахалине задержан водитель с наркотиками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инспекторы ДПС ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области в районе дома 2, по ул. Больничной, остановили автомобиль японского производства под управлением 42-летнего гражданина. При проверке документов и разговоре с полицейскими водитель заметно нервничал. У автоинспекторов возникло подозрение, что гражданин может перевозить запрещенные к обороту предметы. В связи с чем был произведен личный досмотр, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе личного досмотра, в кармане жилета полицейские обнаружили и изъяли полимерный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

Согласно справки об исследовании изъятое вещество является смесью, содержащей N-метилэфедрон, массой 0,25 грамма.

По данному факту в отношении сахалинца отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ.