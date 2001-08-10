Сахалинец нашел смартфон и теперь может отправиться за решетку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

Установлено, что 1 ноября 2023 года фигурант на улице им. Н.И. Крылова областного центра возле остановки увидел на земле мобильный телефон. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он поднял гаджет, положил его в карман куртки и отправился на работу. По приезду обвиняемый осмотрел смартфон, после чего достал сим-карту и сломал её. Телефон спрятал в шкаф для хранения одежды. Спустя два дня к нему на работу приехали сотрудники полиции, в связи с чем он решил выдать похищенный телефон и сказать правду, что хотел использовать чужой телефон по назначению в личных целях.

Так, своими действиями гражданин причинил потерпевшей значительный материальный ущерб на сумму почти 79 тысяч рублей. Вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаивается.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело рассмотрит суд.