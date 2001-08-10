Тихоокеанское
информационное агентство
8 Февраля 2024
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13:16, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Благовещенске двое мужчин грозили взять заложников

В Благовещенске двое мужчин грозили взять заложников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенском торговом центре двое мужчин грозили взять заложников. На месте работали силовики. К зданию ТЦ стянули несколько экипажей, передаёт ИА "Порт Амур".

Как стало известно информационному агентству, мужчин удалось задержать. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

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