Тихоокеанское
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09:23, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмском районе пожарные тушили хозяйственную постройку

В Холмском районе пожарные тушили хозяйственную постройку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные тушили возгорание в селе Яблочном Холмского района вечером 7 февраля. На улице Зелёной вспыхнула хозяйственная постройка. Люди не пострадали, сообщает astv.ru, ссылаясь на ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Сигнал о возгорании поступил в 16:22. Пожарный расчёт прибыл к месту через четыре минуты, в это время пламя бушевало на площади 3 квадратных метра.

Возгорания ликвидировали в 16:50. В работе задействовали 4 сотрудника и одну единицу техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области.

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