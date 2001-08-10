В Холмском районе пожарные тушили хозяйственную постройку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные тушили возгорание в селе Яблочном Холмского района вечером 7 февраля. На улице Зелёной вспыхнула хозяйственная постройка. Люди не пострадали, сообщает astv.ru, ссылаясь на ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Сигнал о возгорании поступил в 16:22. Пожарный расчёт прибыл к месту через четыре минуты, в это время пламя бушевало на площади 3 квадратных метра.

Возгорания ликвидировали в 16:50. В работе задействовали 4 сотрудника и одну единицу техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области.