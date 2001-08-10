В Приморье арестовали иностранца за изнасилование и грабеж

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уроженца иностранного государства, который обвиняется в совершении изнасилования и разбоя, взяли под стражу в приморском Артеме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК по Приморскому краю.

"В субботу 3 февраля 2024 года фигурант, находясь возле дома по улице Заречная в городе Артеме, напал на женщину. Он применил в отношении нее насилие и совершил преступление против половой неприкосновенности, а также похитил телефон и денежные средства на общую сумму 19 тысяч рублей", - рассказали следователи.

По ходатайству следователя следственных органов СУ СК России по Приморскому краю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу гражданину иностранного государства. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

В настоящее время следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего.