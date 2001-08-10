На Сахалине задержали серийного угонщика велосипедов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 43-летнего местного жителя о том, что неустановленное лицо из подъезда похитило два дорогостоящих велосипеда, сцепленных между собой противоугонным устройством. Позже в полицию, поступило еще два аналогичных заявления, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен 18-летний подозреваемый в кражах.
Как выяснилось, фигурант в Корсакове с 25 по 31 января текущего года, применяя силу, открывал входные двери в подъезды домов, после чего похищал велосипеды, которые ему приглянулись. Если было необходимо, то с помощью инструментов он перерезал противоугонные тросы. Похищенное имущество перевозил в сарай, возле дома, а также к себе в жилище для последующей продажи. Общая сумма украденного составила 134 тысячи рублей.
Полицейские изъяли похищенное и возвратили законным владельцам.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Материал подготовлен на основе предварительных данных
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