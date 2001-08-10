На Сахалине виновник ДТП с погибшим получил реальное лишение свободы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По результатам рассмотрения обращения, поступившего на личном приеме прокурора Сахалинской области, виновнику ДТП назначено наказание в виде реального лишения свободы, а в пользу пострадавших взыскан моральный вред», рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

На личный прием к прокурору Сахалинской области Вячеславу Рафиковичу Шайбекову 31.10.2023 обратилась жительница Смирныховского района по вопросу взыскания морального вреда в связи с гибелью мужа в результате ДТП и назначения виновнику аварии справедливого наказания.

Смирныховским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Установлено, что 08 января 2023 года подсудимый, двигаясь на автомобиле «TOYOTA LAND CRUSER PRADO», перевозя в салоне автомобиля не пристёгнутых ремнями безопасности пассажиров, в том числе детей, проигнорировал требование правил дорожного движения при въезде на однополостный автомобильный мост, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «ЛАДА НИВА», в результате которого водитель последнего погиб, а двое несовершеннолетних детей получили телесные повреждения, причинившие вред здоровью средней и легкой степени тяжести.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя о доказанности вины подсудимого, который как на этапе предварительного расследования, так и в судебном заседании, отрицал свою вину в совершенном преступлении, приговорил его к наказанию в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Также полностью удовлетворено исковое заявление прокурора Смирныховского района о взыскании с осужденного в пользу супруги погибшего морального вреда в размере 1 млн руб.

Кроме того, в рамках поданного прокуратурой района в инициативном порядке искового заявления в пользу пострадавших несовершеннолетних с виновника ДТП решением Поронайского городского суда взыскан моральный вред в размере 250 тыс. рублей.

В результате принятых мер реагирования права граждан восстановлены, в отношении виновника ДТП судом постановлен обвинительный приговор.

Приговор суда в законную силу не вступил.