Тихоокеанское
информационное агентство
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08:56, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье в аварии погибли четыре человека

В Приморье в аварии погибли четыре человека

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Четыре человека погибли в жесткой аварии на 366 км автодороги "Уссури", сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции, личный состав и руководство Госавтоинспекции, медики.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Mark II при движении со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan Wingroad.

В результате автоаварии погибли: водитель Toyota Mark II, водитель и двое пассажиров Nissan Wingroad.

По факту ДТП со смертельным исходом сотрудники полиции проводят проверку. Назначено проведение ряда исследований.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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