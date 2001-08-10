Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2024
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12:47, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Поронайске полицейские задержали подозреваемого в угоне

В Поронайске полицейские задержали подозреваемого в угоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 февраля в ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от жительницы села Восток о том, что ночью со двора дома был угнан ее пикап, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Дежурные экипажи и ближайшие районы были незамедлительно оповещены и сориентированы на поиск пропавшего транспортного средства. Вскоре, на участке автодороги Южно-Сахалинск-Оха, в районе села Лермонтово, инспекторами ОГИБДД Поронайского ОМВД разыскиваемый автомобиль был обнаружен, а сам злоумышленник задержан.

Как было установлено, фигурант вместе со своей сожительницей приехали к родственнице последней, чтобы помочь с ремонтом. Вечером они решили посидеть и немного выпить спиртного. Когда девушки отправились спать, мужчина без спроса взял ключи от автомобиля родственницы, сел за руль и направился в сторону села Лермонтово, где не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Подозреваемый был доставлен в Поронайский отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации – угон, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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