Сахалинка ответит в суде за кражу серебряного браслета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней гражданки по факту кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 20 февраля 2023 года фигурантка находилась в гостях у своих знакомых, с которыми она распивала спиртные напитки. Спустя некоторое время один из них ушел из квартиры по делам, а другой направился спать. Подозреваемая захотела купить в магазине еще алкоголь, поэтому у нее возник умысел похитить что-то из квартиры и продать. Она прошла в комнату, где проживал один из хозяев квартиры, и увидела на журнальном столе серебряный браслет. Злоумышленница взяла изделие и вышла на улицу в поисках покупателя, которому смогла бы продать браслет. На подъезде дома фигурантка увидела объявление о скупке золота и серебра. Она позвонила по указанному номеру и договорилась о встрече в районе продуктового магазина. Спустя время подошел молодой человек, которому она продала похищенное имущество за 600 рублей. На вырученные деньги фигурантка купила алкоголь. Ущерб составил 33 тысячи рублей.
Таким образом, своими умышленными действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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