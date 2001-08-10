Сахалинка увидела в запертой ячейке магазина брендовые вещи и, сломав замок, похитила их

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками УМВД России по городу Южно-Сахалинску задержана 35-летняя местная жительница, подозреваемая в совершении кражи, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

Установлено, что 5 ноября прошлого года подозреваемая находилась в одном из торговых центров города. Проходя мимо одного из магазинов, она увидела несколько брендовых пакетов с покупками, которые лежали в запертой ячейке камеры хранения. Вставив свой ключ в личинку запирающего устройства, злоумышленница сломала ее и похитила чужое имущество.

Своими действиями подозреваемая причинила значительный материальный ущерб потерпевшей на сумму более 9000 рублей. Часть похищенного она продала, а духи, купленные заявительницей, были обнаружены у подозреваемой дома.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба.