Мэра одного из дальневосточных городов подозревают в нетрезвом вождении

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Автоинспекторы остановили автомобиль, за рулем которого был глава Елизова Артем Гаглошвили. Ему предложили пройти освидетельствование, пишет ИА "Кам 24".

Гаглошвили сегодня вернулся из Таиланда. Автоинспекторам глава районного центра показался подозрительным, поэтому ему предложили пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. По версии источника информагентства в правоохранительных структурах, на требование автоинспекторов чиновник ответил отказом.

Согласно российскому законодательству, отказ пройти исследование может привести к лишению водительских прав.

Артем Гаглошвили является главой города Елизово и председателем собрания депутатов районного центра. На должность его выбрали в конце ноября прошлого года.