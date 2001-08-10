На Сахалине мужчина пытался обокрасть отделение банка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 января ОМВД России по Томаринскому городскому округу поступило заявление от администратора смены о том, что ночью посторонний, разбив стекло, проник в отделение, откуда пытался похитить денежные средства. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам. Оперативники выяснили, что недалеко от банка расположен дом, в котором почти никто не проживает. Фигурант зашёл в один из подъездов, откуда больше не выходил.

Пока одни сотрудники полиции установили наблюдение за домом, другие в это время разыскали собственника квартиры, который, как выяснилось, предоставил своё жилище для проживания знакомому. Вместе с хозяином жилплощади оперативники попали в помещение, где скрывался подозреваемый.

Сахалинец с целью сокрытия следов преступления сжёг одежду, в которой отправился в отделение банка в целях незаконного материального обогащения. Довести до конца свой преступный умысел гражданин не смог по независящим от него причинам, поскольку обойти сложную систему охраны для него не представлялось возможным, ввиду чего он ретировался с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ – покушение на кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. Изъят молоток с деревянной рукоятью, с помощью которого гражданин повредил окно.

По ходатайству следствия решением суда ранее неоднократно судимый 28-летний гражданин заключен под стражу.