Сахалинец подозревается в умышленном повреждении чужого имущества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России по Корсаковскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе доследственной проверки установлено, что 17 декабря прошлого года фигурант повредил принадлежащую его соседу камеру видеонаблюдения, установленную в подъезде дома, в котором они оба проживают.

Как выяснилось, потерпевший и подозреваемый на протяжении длительного времени находятся в напряжённых отношениях. Последний неоднократно был замечен в асоциальном поведении, которое выражалось в злоупотреблении алкогольными напитками, использовании ненормативной лексики и прочее.

Заявитель в целях защиты своего имущества установил камеры видеонаблюдения в подъезде и по периметру дома. Возражений со стороны других жильцов не поступало.

В декабре фигурант на почве несогласия осуществления съёмки, в том числе фиксирующей фрагменты его личной жизни, повредил чужое имущество. К слову, ранее, в 2022 году, мужчина уже совершал аналогичный поступок по отношению к имуществу заявителя, также повредив камеру видеонаблюдения, за что привлекался к уголовной ответственности.

На этот раз своими противоправными действиями гражданин причинил потерпевшему значительный имущественный ущерб почти на 10 000 рублей.