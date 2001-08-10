Сахалинец подозревается в умышленном повреждении чужого имущества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделением дознания ОМВД России по Корсаковскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе доследственной проверки установлено, что 17 декабря прошлого года фигурант повредил принадлежащую его соседу камеру видеонаблюдения, установленную в подъезде дома, в котором они оба проживают.
Как выяснилось, потерпевший и подозреваемый на протяжении длительного времени находятся в напряжённых отношениях. Последний неоднократно был замечен в асоциальном поведении, которое выражалось в злоупотреблении алкогольными напитками, использовании ненормативной лексики и прочее.
Заявитель в целях защиты своего имущества установил камеры видеонаблюдения в подъезде и по периметру дома. Возражений со стороны других жильцов не поступало.
В декабре фигурант на почве несогласия осуществления съёмки, в том числе фиксирующей фрагменты его личной жизни, повредил чужое имущество. К слову, ранее, в 2022 году, мужчина уже совершал аналогичный поступок по отношению к имуществу заявителя, также повредив камеру видеонаблюдения, за что привлекался к уголовной ответственности.
На этот раз своими противоправными действиями гражданин причинил потерпевшему значительный имущественный ущерб почти на 10 000 рублей.
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