На Сахалине в суд направлено уголовное дело о покушении на сбыт крупной партии героина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В результате оперативно-розыскных мероприятий по отработке информации о поставке наркотических средств на территорию Сахалинской области морским и воздушным транспортом в поле зрения сотрудников Холмского линейного отдела полиции попал 34-летний гражданин одной из стран Средней Азии.

В ходе личного досмотра у мужчины в вещах было обнаружено 12 разовых доз с наркотическим средством – героин, общим весом более четырех граммов.

Кроме того, по указанным задержанным координатам из тайников были извлечены еще две разовые дозы общей массой около грамма.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый получил от своего знакомого предложение работать закладчиком наркотиков на территории острова. Понимая, что за незаконный сбыт наркотиков предусмотрена уголовная ответственность, фигуранта дела это не остановило. Посредством сети интернет мужчина получил от своего знакомого сообщение с координатами места нахождения тайника с запрещенным веществом.

Обвиняемый прибыл по указанным координатам на место и извлек из тайника 14 разовых доз с героином. Две закладки мужчина успел разложить по тайникам в городе Хомске, а остальные 12 закладок спрятал в личные вещи для последующего сбыта. Но осуществить задуманное мужчина не успел, так как был задержан сахалинскими транспортными полицейскими, а наркотическое средства изъято из незаконного оборота.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением, направлено в суд.

Судебного заседания иностранный гражданин будет ожидать под стражей.