Самолёт рейса Москва - Южно-Сахалинск ушёл на запасной аэродром в Хабаровск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Из-за погодных условий самолёт рейса Москва - Южно-Сахалинск FV 6283 ушёл на запасной аэродром в Хабаровск. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на аэровокзал Южно-Сахалинска.

"В районе поднялся сильный ветер. Порывы – до 14 м/с. Видимость – менее 400 метров. Условия для посадки сложные. Ждём улучшений! Просим пассажиров следить за обновлениями на онлайн-табло и планировать приезд в аэровокзал заранее", - сообщили в источнике.