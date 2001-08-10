Тихоокеанское
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10:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Самолёт рейса Москва - Южно-Сахалинск ушёл на запасной аэродром в Хабаровск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Из-за погодных условий самолёт рейса Москва - Южно-Сахалинск FV 6283 ушёл на запасной аэродром в Хабаровск. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на аэровокзал Южно-Сахалинска.

"В районе поднялся сильный ветер. Порывы – до 14 м/с. Видимость – менее 400 метров. Условия для посадки сложные. Ждём улучшений! Просим пассажиров следить за обновлениями на онлайн-табло и планировать приезд в аэровокзал заранее", - сообщили в источнике.

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