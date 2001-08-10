Полицейские Корсакова по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 74-летней жительницы портового города. Женщина сообщила, что на нее напал сын и, угрожая, похитил её денежные средства, после чего скрылся, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 46-летний подозреваемый.

Выяснилось, что 25 января фигурант, будучи дома в нетрезвом виде, стал требовать от матери, с которой совместно проживает, денежные средства, отложенные с пенсии, чтобы потратить их на спиртное.

На этой почве у них произошла ссора, после чего мужчина взял с кухни нож, возвратился в коридор и, схватив одной рукой за горло женщину, начал душить, а другой приставил нож к ее груди. С угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья стал требовать отдать ему деньги. Женщина выронила на пол деньги. Тогда фигурант схватил часть из них и скрылся. Придя в себя, гражданка позвонила в полицию.

Подозреваемый был задержан полицейскими в кратчайшие сроки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ – разбой, то есть, нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия.