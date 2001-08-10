Тымовские полицейские изъяли у местного жителя марихуану, ружьё, патроны и порох
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Тымовскому городскому округу поступила оперативно значимая информация о том, что 36-летний житель села Красная-Тымь хранит в доме запрещённые или ограниченные в свободном обороте предметы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В рамках проводимого оперативно-профилактического мероприятия «Оружие» в хозяйственной пристройке на придомовой территории жилища данного гражданина были обнаружены и изъяты банка с этикеткой «порох Сокол» 200 грамм, заполненная сыпучим веществом, и металлическая банка, заполненная сухими частями растений, похожими на растение рода «Конопля».
В ходе обследования дома мужчины полицейские обнаружили, предположительно, гладкоствольное двуствольное ружьё и патроны к нему в количестве 13 штук.
Согласно заключению эксперта, изъятое растительное вещество является наркотическим средством каннабис (марихуана), общая масса которого 13,3 грамма.
В настоящее время назначен ряд экспертиз, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.
По словам сахалинца, оружие и патроны к нему, а также порох ему достались по наследству от умершего родственника, который ранее являлся охотником. Хранил он данное оружие для самообороны. Растение рода «конопля» ранее обнаружил в районе с. Белое, после чего сорвал и, находясь у себя дома, высушил. Затем измельчил их и поместил в металлическую банку для дальнейшего личного употребления.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ – Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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