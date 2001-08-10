Тихоокеанское
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10:32, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Александровск-Сахалинские пожарные ликвидировали возгорание бесхозного строения

Александровск-Сахалинские пожарные ликвидировали возгорание бесхозного строения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31 января в 07.00 в диспетчерскую Александровск-Сахалинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Аболтина, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Пожарные прибыли на место в 07.06. К этому моменту открытым пламенем горела крыша бесхозного строения на площади 20 квадратных метров.

Пожар локализовали в 07.40, а в 08.15 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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