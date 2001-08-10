В Смирных горел гараж с автомобилем, мотособакой и мотоблоком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 января в 07.48 в диспетчерскую Смирныховского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Спортивной, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Пожарные прибыли на место в 07.51. К этому моменту открытым пламенем горел гараж на площади 32 квадратных метра. Внутри находился автомобиль SUZUKI ESCUDO, мотособака и мотоблок.

Пожар локализовали в 08.06, а в 08.43 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.