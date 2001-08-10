Крупную партию контрабандного алкоголя обнаружили сахалинские таможенники в тайнике судна из Южной Кореи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Сахалинской таможни обнаружили более 600 бутылок алкоголя без акцизных марок на судне, прибывшем в порт Невельск из Республики Корея. Вся партия принадлежала одному из членов экипажа, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

Тайник с нелегальным товаром таможенники нашли в топливном танке. Всего изъято 335 литров алкоголя: виски Chivas Regal, Jack Daniels, Kirkland Blended Кanadian Whisky, джин Monkey 47, вино Jinro House Wine, бурбон Jim Beam, ликер Sheridans, пиво Cass fresh и др. По оценке экспертов рыночная стоимость продукции превышает 870 тыс. рублей.

Матрос признался, что приобрел товары в личных целях в порту Пусана и намеренно скрыл их от таможенного контроля.

В отношении члена экипажа судна Сахалинская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции). Товар изъят. Проводится расследование.