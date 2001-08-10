На Камчатке пять женщин организовали подпольный игорный клуб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Фигуранток пятеро – все женщины в возрасте от 21 до 43 лет, сообщает ИА "Кам 24".

По данным следствия, преступная деятельность велась в Петропавловске с февраля 2023 года до момента пресечения. Для «работы» арендовали два нежилых помещения по улице Ленинградская и бульваре Рыбацкой Славы. Там посетителям предоставлялись места за компьютерами. В случае проигрыша деньги игрока уходили в доход игорного заведения.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 171.2 (незаконная организация и проведение азартных игр, совершённых организованной группой) в отношении пяти женщин: младшим 21 и 23 года соответственно, старшим – 38, 39 и 43 года. «Дело возбуждено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников краевых управлений МВД России и Росгвардии. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств», – добавили в краевом следственном управлении.

Как сообщили ИА «Кам 24» в управлении МВД по Камчатскому краю, из помещений клубов изъяли 47 комплектов игрового оборудования, а также другие предметы, имеющие доказательное значение.

Женщинам избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.