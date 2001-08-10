В Приморье за неделю на рабочих метах скончались пять человек, еще четверо госпитализированы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пять смертей и четыре тяжелых несчастных случая произошли на рабочих местах на прошлой неделе в Приморье. 58-летний сварщик компании «ВСК №1» оступился и насмерть разбился, упав с высоты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов Приморского края.

66-летний сотрудник «Уссурийского Водоканала» и 60-летний работник «ИКС Фокино» были найдены в бытовке без признаков жизни.

Еще одна мгновенная смерть настигла 43-летнего рабочего «ДВ Менеджмент групп». Во время перерыва он потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть.

Два групповых несчастных случая произошли по причине ДТП. В одном из них 67-летний сотрудник (водитель) «Управления образования Лесозаводского городского округа» скончался, а 60-летняя ведущий специалист обошлась легкими травмами.

Во втором случае 59-летняя врач-педиатр и 39-летний водитель «Кавалеровской центральной районной больницы» были тяжело травмированы.

45-летний оператор компании «Легендагро Логистика» при падении с 4,5-метровой высоты на бетонную поверхность получил тяжелые травмы.

В настоящее время расследование всех происшествий находится под контролем представителей профсоюзов Приморья.