В Приморье за неделю на рабочих метах скончались пять человек, еще четверо госпитализированы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пять смертей и четыре тяжелых несчастных случая произошли на рабочих местах на прошлой неделе в Приморье. 58-летний сварщик компании «ВСК №1» оступился и насмерть разбился, упав с высоты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов Приморского края.
66-летний сотрудник «Уссурийского Водоканала» и 60-летний работник «ИКС Фокино» были найдены в бытовке без признаков жизни.
Еще одна мгновенная смерть настигла 43-летнего рабочего «ДВ Менеджмент групп». Во время перерыва он потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть.
Два групповых несчастных случая произошли по причине ДТП. В одном из них 67-летний сотрудник (водитель) «Управления образования Лесозаводского городского округа» скончался, а 60-летняя ведущий специалист обошлась легкими травмами.
Во втором случае 59-летняя врач-педиатр и 39-летний водитель «Кавалеровской центральной районной больницы» были тяжело травмированы.
45-летний оператор компании «Легендагро Логистика» при падении с 4,5-метровой высоты на бетонную поверхность получил тяжелые травмы.
В настоящее время расследование всех происшествий находится под контролем представителей профсоюзов Приморья.
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