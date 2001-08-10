Тихоокеанское
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В Томаринском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

В Томаринском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 января в 09.32 в диспетчерскую Томаринского пожарного отряда поступило сообщение о ДТП на 174 км автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск. Произошло столкновение автомобиля Toyota Hilux Surf с пассажирским автобусом, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Пожарные прибыли на место в 09.43. В автобусе на момент ДТП находились 39 человек, никто из них не пострадал. Пострадавшему водителю автомобиля оказали первую помощь до прибытия скорой медицинской помощи.

В настоящее время все пассажиры направляются по маршруту следования на другом автобусе.

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