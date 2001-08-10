Сахалинские пограничники пресекли незаконный ввоз алкогольной продукции и табачных изделий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области пресечена попытка незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции и табачных изделий., рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

На судне заграничного следования, прибывшего в порт Корсаков из порта Отару (Япония), в специальном оборудованном тайнике, обнаружены незадекларированные установленным таможенным законодательством Российской Федерации и сокрытые от таможенного оформления алкогольная и табачная продукция.

По факту ввоза алкогольной продукции и табачных изделий возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ «Контрабанда алкогольной продукции (или) табачных изделий».

Общая стоимость изъятой продукции составила более 1 миллиона рублей.