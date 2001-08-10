Сахалинец попросил о помощи 17-летнего знакомого и лишился 80 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 59-летнего местного жителя о том, что неустановленное лицо, похитило из его квартиры денежные средства в сумме 80 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый в краже.

Как выяснилось, ранее заявитель просил помочь с ремонтом автомобиля своего 17-летнего знакомого.

В ходе ремонта «железного коня» понадобилась вода, за которой фигурант и отправился в квартиру. Когда он попал внутрь жилища, то решил воспользоваться тем, что никого нет и прихватить что-нибудь ценное. Наспех обыскав комнаты, подозреваемый обнаружил в шкафу крупную сумму денег. Чтобы не привлекать внимание, злоумышленник взял не всю наличность, а только ее часть.

Украденные деньги злоумышленник истратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписка о невыезде.