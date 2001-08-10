Сахалинец случайно увидел размер банковского счета соседа и не смог устоять от преступного соблазна

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя пгт. Ноглики, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 22 октября минувшего года к фигуранту в гости пришли знакомые, проживающие в соседнем подъезде. В ходе застолья гость проверял свой банковский счет, и обвиняемый видел, что у него на банковском вкладе имеются крупная сумма: около 200 тысяч рублей. Тогда у него возник преступный корыстный умысел, направленный на тайное хищение части денежных средств.

Когда потерпевший уснул, хозяин квартиры взял его мобильный телефон и перевел на счет своего приятеля 40 тысяч рублей. Далее мужчина пошел к нему, попросил дать ему карту и обналичил украденные деньги в банкомате. Похищенными средствами фигурант распорядился по своему усмотрению.