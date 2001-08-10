Жесткое ДТП в Приморье: девочка выжила, ее родители погибли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Надзорное ведомство заинтересовалось аварией, унесшей жизни двух граждан 1993 и 1994 года рождения, в районе остановки общественного транспорта «Бархатная» в Находке. Малолетняя пассажирка Toyota Belta осталась в живых и была оперативно госпитализирована, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Днем 28 января 2024 года водитель Toyota Mark II, 1996 года рождения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Belta, которую впоследствии от удара отбросило в Nissan Note.

В результате ДТП погибли родители малолетней пассажирки Toyota Belta. Она и водитель Toyota Mark II были госпитализированы.

Прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела.

В настоящее время виновник аварии направлен на прохождение медицинского освидетельствования.

Тем временем дальнейшая судьба ребенка, оставшегося без родителей, поставлена на личный контроль. В настоящее время ей оказывается необходимая реабилитационная помощь и устанавливается опека.