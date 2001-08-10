В Южно-Сахалинске полицейские задержали подозреваемую в сбыте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области поступила оперативно значимая информация о том, что 35-летняя местная жительница в личных корыстных интересах приобрела в теневом сегменте сети Интернет наркотическое средство с целью сбыта, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проверки оперативной информации полицейские 23 января задержали с поличным подозреваемую, которая сбыла 39-летнего потребителю, предположительно, наркотик.

Во время проведения личного досмотра гражданина у него было изъято вещество синтетического происхождения, которое направлено в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Сахалинской области.

Согласно справке об исследовании, смесь содержит в своём составе производное наркотического средства N-метилэфедрон, известное как «соль», массой не менее 0,04 грамма.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228.1 УК РФ – Незаконный сбыт наркотического средства.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.