Житель Хабаровского края предстанет перед судом за кражи, совершенные на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего Хабаровского края, обвиняемого в совершении краж, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что вечером 30 октября 2023 года фигурант находился на улице Дружбы планировочного района Луговое. Во дворе он увидел знакомую, которая сидела на лавочке с мужчиной, и подошел к ним поздороваться. Во время беседы злоумышленник обратил внимание, что телефон мужчины лежит на лавочке. Воспользовавшись моментом, когда за его действиями не наблюдали, он незаметно похитил аппарат, спрятав его в карман своей куртки.
Далее фигурант сразу отправился в ломбард, чтобы заложить украденное устройство. По пути он обнаружил в чехле телефона банковскую карту, которую забрал себе. При помощи функции бесконтактной оплаты расплачивался за счет потерпевшего в магазинах Южно-Сахалинска.
Заявителю был причинен значительный материальный ущерб на сумму 15 000 рублей. Кроме того, с его банковского счета было похищено 6 337 рублей.
Таким образом, гражданин совершил преступления, предусмотренные п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), а также п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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