Тихоокеанское
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26 Января 2024
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Департамент продресурсов сообщает адреса магазинов Южно-Сахалинска, где можно приобрести хлеб
15:32, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Хабаровского края предстанет перед судом за кражи, совершенные на Сахалине

Житель Хабаровского края предстанет перед судом за кражи, совершенные на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего Хабаровского края, обвиняемого в совершении краж, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что вечером 30 октября 2023 года фигурант находился на улице Дружбы планировочного района Луговое. Во дворе он увидел знакомую, которая сидела на лавочке с мужчиной, и подошел к ним поздороваться. Во время беседы злоумышленник обратил внимание, что телефон мужчины лежит на лавочке. Воспользовавшись моментом, когда за его действиями не наблюдали, он незаметно похитил аппарат, спрятав его в карман своей куртки.

Далее фигурант сразу отправился в ломбард, чтобы заложить украденное устройство. По пути он обнаружил в чехле телефона банковскую карту, которую забрал себе. При помощи функции бесконтактной оплаты расплачивался за счет потерпевшего в магазинах Южно-Сахалинска.

Заявителю был причинен значительный материальный ущерб на сумму 15 000 рублей. Кроме того, с его банковского счета было похищено 6 337 рублей.

Таким образом, гражданин совершил преступления, предусмотренные п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), а также п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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