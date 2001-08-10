ОПГ привезла в Благовещенск четыре килограмма героина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Благовещенске завершили расследование уголовного дела о героине. Четыре килограмма наркотика привезла в амурскую столицу организованная группа. В преступлении обвинили трех человек - двое из них жители Приморья, один - из Кабардино-Балкарии, пишет ИА "Порт Амур".
- По версии следствия, в августе 2022 года житель Приморья создал в интернете свой магазин по продаже синтетических наркотиков и организованную группу, затем приобрел в Москве оптовую партию наркотического средства — героина массой около 4 килограммов для сбыта в Благовещенске, в Хабаровске и в городах Приморского края. В марте 2023 года трое членов организованной группы, доехав на автомобиле до Благовещенска, арендованной квартире расфасовали наркотическое средство на партии для сбыта, часть из которых оставили в квартире в Благовещенске, остальное спрятали в машине, — рассказали в прокуратуре Амурской области.
На трассе в Гомелевке полицейские остановили автомобиль, где находился организатор ОПГ. В ходе досмотра правоохранители изъяли героин массой около двух килограммов. Остальное нашли во время обыска в арендованной квартире в Благовещенске.
Все члены группы 31 марта 2023 года были арестованы. Уголовное дело рассматривали по статье о незаконном сбыте наркотиков. Первый заместитель прокурора Амурской области Денис Герасимов утвердил обвинительное заключение.
В отношении организатора ОПГ уголовное дело выделено в отдельное производство, так как он подписал заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. В отношении него уголовное дело будет направлено отдельно.
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