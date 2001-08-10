Сахалинец украл забытую на кассе банковскую карту и хорошо отоварился за чужой счет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 52-летней местной жительницы. Гражданка сообщила о том, что 2 января, когда она находилась в магазине, пропала банковская карта, а затем и денежные средства с нее, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники полиции оперативно установили личность гражданина, причастного к данному деянию.
Как выяснилось, потерпевшая, находясь в одном из торговых центров, забыла свою кредитку у кассы. Находившийся рядом мужчина, увидев это, незаметно забрал ее себе. Зная, что карта оснащена системой бесконтактных платежей, злоумышленник совершил за счет потерпевшей ряд различных покупок, причинив потерпевшей материальный ущерб на общую сумму почти 8500 рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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