Тихоокеанское
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09:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские пожарные ликвидировали возгорание в селе Совхозное

Сахалинские пожарные ликвидировали возгорание в селе Совхозное

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 января в 17.12 в диспетчерскую Чеховского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Совхозное, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 17.17. К этому моменту открытым пламенем горела хозяйственная постройка на площади 18 квадратных метров.

Пожар локализовали в 17.26, а в 19.28 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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