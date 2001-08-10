09:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Сахалинские пожарные ликвидировали возгорание в селе Совхозное
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
23 января в 17.12 в диспетчерскую Чеховского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Совхозное, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".
Пожарные прибыли на место в 17.17. К этому моменту открытым пламенем горела хозяйственная постройка на площади 18 квадратных метров.
Пожар локализовали в 17.26, а в 19.28 полностью ликвидировали.
В тушении были задействованы 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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