Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области по факту обнаружения в одном из домов с. Ключи тела 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

В совершении преступления обвиняется 46-летняя сожительница потерпевшего.

По версии следствия, накануне обвиняемая и ее сожитель вернулись с работы, после чего стали распивать спиртные напитки. В ходе распития спиртного мужчина стал вести себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью, высказывал угрозы в отношении сожительницы. В ответ последняя взяла кухонный нож и нанесла не менее одного удара в область грудной клетки потерпевшего, причинив проникающее колото-резаное ранение с повреждением внутренних органов. От полученного телесного повреждения смерть сахалинца наступила на месте происшествия.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначен ряд судебных экспертиз.