Сахалинец приехал к матери погостить и обокрал ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Томаринскому городскому округу поступило заявление от местной жительницы о хищении средств с ее банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе последовавшего разбирательства сотрудники полиции установили, что к пропаже средств причастен сын заявительницы.

Как выяснилось, в начале января 33-летний подозреваемый приезжал к матери погостить. В квартире он обнаружил банковскую карту и решил похитить с нее накопления. Для этого фигурант привязал кредитку к своему номеру телефона, и через установленное приложение банка, оформил кредит. Часть суммы он обналичил в банкомате в Томари, а оставшиеся денежные средства снял по приезду в Южно-Сахалинск, причинив заявительнице материальный ущерб на общую сумму 53000 рублей.

Денежными средствами фигурант распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.