Сахалинец украл в больнице три телефона и уехал оттуда на такси, расплатившись за это одним из гаджетов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 20 ноября 2023 года, фигурант, находясь в медицинском учреждении в ночное время, зашел в палату, где все пациенты спали, и похитил три мобильных телефона, которые лежали на тумбочках. После чего он покинул учреждение и поймал такси.

Так как у обвиняемого не было денежных средств, то за проезд таксисту он в качестве оплаты передал один из похищенных мобильных телефонов пояснив, что аппарат принадлежит ему. Выйдя из такси, он выбросил сим-карты и направился в комиссионный магазин, где продал два мобильных телефона за 2 000 рублей. Вырученные денежные средства он потратил на алкогольную продукцию и продукты питания.

Сумма ущерба для потерпевших составила 14000 рублей, 8 000 рублей и 15 598 рублей.

В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде.