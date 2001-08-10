Общественники Южно-Сахалинска оказывают помощь приюту для бездомных животных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Южно-Сахалинска продолжают оказывать помощь животным сахалинского приюта «Пес и кот», где 20 января случился пожар. Неравнодушные граждане передают корм для животных и другие нужные вещи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, к оказанию помощи присоединилась общественник Мария Ульянова.

- Не могла остаться равнодушной, привезла корм для собак и кошек. Была на месте пожара, это безумно страшно, но благодаря активным и слаженным действиям спасателей удалось сохранить животных. Уверена, что помощь в такой сложный период очень нужна, и важно, что многие сахалинцы хотят внести вклад в доброе дело, - отметила Мария Ульянова.

Напомним, власти города активно подключились к работам по ликвидации последствий пожара в приюте «Пес и кот». Сотрудники администрации Южно-Сахалинска и подведомственных учреждений помогают разбирать пострадавшие в пожаре вольеры. Ситуация находится на личном контроле вице-мэра Алексея Римши.

В МУП «Электросервис» оказали содействие в подключении территории пострадавшего приюта к электричеству, обеспечено дополнительное освещение. Городской парк предоставил тепловые пушки, завод им. Федотова - топливо для обогрева вольеров. Спасенных собак принял приют для животных в Мицулевке «СахалинИнтермодуль». Собаки обеспечены едой, водой и находятся в тепле.