Сахалинец тайком взял у знакомого автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 января в ОМВД России по городскому округу «Ногликский»поступило заявление от местного жителя о том, что ночью у него прямо со двора угнали автомобиль, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства произошедшего.

Как оказалось, потерпевший с фигурантом пришли в гости к своей знакомой. Они общались и распивали спиртные напитки. В какой-то момент заявитель уснул, а подозреваемый вышел из квартиры по делам. По возвращению фигурант увидел спящего знакомого и ключи от его автомобиля, которые лежали на подоконнике. Хозяйки квартиры в этот момент рядом не было. Тогда у него возникла мысль, взять машину приятеля, чтобы поехать в соседний населенный пункт в гости к приятелю.

Приехав на место, фигурант продолжил распивать спиртные напитки. После они решили поехать обратно в поселок, но так как фигурант был сильно пьян, за руль сел его знакомый.

По пути следования, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с опрокидыванием автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Ведется следствие.