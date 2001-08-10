Сахалинец тайком взял у знакомого автомобиль "покататься" и оказался в кювете
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
20 января в ОМВД России по городскому округу «Ногликский»поступило заявление от местного жителя о том, что ночью у него прямо со двора угнали автомобиль, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства произошедшего.
Как оказалось, потерпевший с фигурантом пришли в гости к своей знакомой. Они общались и распивали спиртные напитки. В какой-то момент заявитель уснул, а подозреваемый вышел из квартиры по делам. По возвращению фигурант увидел спящего знакомого и ключи от его автомобиля, которые лежали на подоконнике. Хозяйки квартиры в этот момент рядом не было. Тогда у него возникла мысль, взять машину приятеля, чтобы поехать в соседний населенный пункт в гости к приятелю.
Приехав на место, фигурант продолжил распивать спиртные напитки. После они решили поехать обратно в поселок, но так как фигурант был сильно пьян, за руль сел его знакомый.
По пути следования, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с опрокидыванием автомобиля.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Ведется следствие.
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