Тихоокеанское
информационное агентство
23 Января 2024
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16:03, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка приревновала сожителя и три раза воткнула в него нож

Сахалинка приревновала сожителя и три раза воткнула в него нож

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Долинск СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 34-летней местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, между обвиняемой и ее сожителем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора на почве ревности, так как мужчина длительное время поддерживал связь с бывшей сожительницей. После ссоры женщина ушла из квартиры, а когда вернулась, то взяла кухонный нож, подошла к потерпевшему и нанесла ему не менее трех ударов в область грудной клетки. От полученных проникающих колото-резаных ранений с повреждением внутренних органов смерть мужчины наступила на месте происшествия через непродолжительное время.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.

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